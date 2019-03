René van der Gijp pikt kritiek op Veronica Inside niet

René van der Gijp Ⓒ Wessel de Groot

In een tijd waarin veel tv-programma’s in zwaar weer verkeren, hunkerend naar hogere kijkcijfers, blijft Veronica Inside stabiel. Het voetbalpraatprogramma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp is geen hoogvlieger, maar weet vrijwel altijd ten minste een half miljoen Nederlanders aan de buis gekluisterd te houden. Mede om die reden is Gijp een beetje klaar met mensen uit de tv-wereld, die trachten het programma te veranderen.