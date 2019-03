BN’ers verkleden zich als Donnie voor video

Art is wel te spreken over zijn look in de video. „Zal ik mijn haar laten groeien? Staat wel toch?”, zegt de presentator op Instagram. Ook Wilfred vindt dat de blonde pruik hem niet misstaat. „Ik kan ’t hebben toch?” Qmusic-dj Igmar Felicia, die ook in de huid kruipt van Donnie, grapt dat dit zijn nieuwe look is. „Zei net tegen de kapper: Doe maar ’s lekker wat anders, gaf-ie me een Koning Toto-look”, doelend op een bijnaam van de rapper.

Barry Hayze staat op Donnies nieuwe album Door het Licht, dat vrijdag is verschenen. Eerder deze week zei de rapper al dat de plaat eraan zou komen. „Toen ik in 2014 besloot mijn opleiding geneeskunde stop te zetten om te gaan stunten met munten had ik maar 1 doel voor ogen: Mensen entertainen”, schreef Donnie op Instagram. „Ik hoop dat jullie er van gaan genieten.”