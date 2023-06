Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte verlengen contract

Ⓒ ANP/HH

Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte hebben een nieuw driejarig contact getekend bij omroep BnnVara. Het duo is daarmee in ieder geval tot 2026 nog te horen met het NPO Radio 2-ochtendshow Jan-Willem start op!