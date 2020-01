Sharon Stone: ’Rutgers liefde en kracht leven voort in zijn vrienden’

Stone sprak namens een vriendenkring in Californië waar Hauer deel van uitmaakte. „Vanaf de eerste ontmoeting voelde het alsof hij voor mij een broer van een andere moeder was”, vertelde Stone. „We waren meteen vrienden. Hij werd een belangrijk persoon in mijn leven die altijd de waarheid vertelde. Echte vriendschap is als mensen je de waarheid durven te zeggen, de meeste mensen zijn ’full of shit’.”

De actrice bekende altijd een beetje jaloers te zijn geweest op de liefde tussen Hauer en zijn vrouw Ineke, met wie hij een halve eeuw samen was. „Ik wenste altijd dat iemand zo zeer van mij zou houden als hij van Ineke hield”, aldus Stone. Ook actrice Monique van de Ven, die met Hauer in Turks Fruit speelde, memoreerde de grote liefde van de acteur voor zijn vrouw. „Bij alle liefdesscènes die we draaiden, dacht Rutger aan Ineke. En dat heeft de film geen kwaad gedaan.”

Ineke Hauer, weduwe van Rutger Hauer met een taart met het portret van de acteur. Ⓒ ANP

Mysterieuze mentor

Reinout Scholten van Aschat speelde samen met Hauer in De Heineken Ontvoering en prees de overleden acteur als een „mysterieuze mentor.” „Hij was een ongelooflijke kracht die mij altijd van een afstandje bijstond. Hij leerde mij dat je als acteur altijd een geheim moet hebben en het publiek naar jou toe moet laten komen in plaats van andersom.”

De acteur leerde Scholten van Aschat het leven te zien als een „absurd avontuur.” „Hij had een mentaliteit die ik heel erg mis in mijn generatie, alsof met zijn overlijden nu ook een stukje tijdgeest verloren gaat. Misschien dat we het vast kunnen houden door over zijn leven te lezen en zijn films te kijken.”

Burgemeester Ellen van Selm van de gemeente Opsterland memoreerde in haar toespraak de liefde van Hauer voor Friesland en de natuur. „Rutger had overal ter wereld kunnen gaan wonen, maar hier voelde hij zich thuis. Hij hield van de natuur en het feit dat mensen hier zo normaal doen, de inwoners voelden als familie. Hij kon in zijn sweatpants naar de supermarkt gaan zonder dat iemand er raar van opkeek.”