Duncan Laurence in Top 40

Arcade de hoogste van drie binnenkomers in de lijst. Daarmee staat er voor de 97e keer een songfestival-track in de Top 40 genoteerd. Op Spotify werd het nummer ruim 1,5 miljoen keer gestreamd en op YouTube bekeken dik 2,4 miljoen mensen de videoclip. Duncan is daarnaast favoriet bij de bookmakers als het gaat om de overwinning op het Eurovisiesongfestival.

Hij is van mij, de hit van Kris Kross Amsterdam, Maan, Tabitha en Bizzey, is voor de zesde achtereenvolgende week de grootste hit van ons land. Achter dat zestal weten nu Suzan & Freek aan te sluiten. Hun Als het avond is staat in de vijftiende week voor het eerst op nummer twee.

In de historie van de Top 40 kwam het pas zeven keer eerder voor dat een hit pas zo laat op die positie wist te komen tijdens de eerste periode in de hitlijst. Nielson, die met IJskoud vijf weken lang op de tweede plaats stond, zakt naar nummer drie.

De top 10 van 16 maart:

1 ( 1) Hij is van mij – Kris Kross Amsterdam & Maan & Tabitha feat. Bizzey

2 ( 3) Als het avond is – Suzan & Freek

3 ( 2) IJskoud – Nielson

4 ( 4) Giant – Calvin Harris & Rag’n’bone Man

5 ( 6) Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

6 ( 7) Dancing With a Stranger – Sam Smith & Normani

7 ( 5) Sweet But Psycho – Ava Max

8 ( 8) High Hopes – Panic! At The Disco

9 (12) Diamond Heart – Alan Walker & Sophia Somajo

10 (13) Speechless – Robin Schulz feat. Erika Sirola