VPRO maakt tweede serie Tokidoki

De schrijfster is ter voorbereiding momenteel elke dag tien nieuwe karakters uit het Japanse schrift aan het leren, een schrift dat pakweg duizend keer meer tekens dan het westerse alfabet telt. Cornelisse kent er nu 800, zegt ze in de podcast. „Mijn doel is om er tweeduizend te kennen. Dan zit ik zeg maar net op de grens van analfabetisme.” Naast deze eigen studie, volgt Cornelisse ook weer conversatieles in het Japans.

De nieuwe serie wordt vrijwel zeker geregisseerd door Jelle Brandt Corstius. De eerste reeks Tokidoki telde vier afleveringen. In de serie ging Cornelisse op onderzoek in het land van de rijzende zon. Naar eigen zeggen is de schrijfster al sinds haar vijfde levensjaar gefascineerd door Japan. Tokidoki 2 moet begin 2020 op de NPO te zien zijn.