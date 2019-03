The Killers en The Cure headliners Glastonbury

Het affiche staat verder vol grote namen als Janet Jackson, George Ezra, Miley Cyrus, Janelle Monáe, Bastille, Jorja Smith, Lauryn Hill, Hozier, Billie Eilish, Snow Patrol en Wu-Tang Clan. Ook onder anderen The Chemical Brothers, Liam Gallagher, Tame Impala, Christine and the Queens en Two Door Cinema Club zijn van de partij. Eerder werd al de komst van Kylie Minogue bevestigd.

Het festival, een van de grootste en populairste ter wereld, is al helemaal uitverkocht. De 120.000 toegangsbewijzen waren in oktober in een halfuur tijd allemaal vergeven.

Glastonbury wordt voor het eerst sinds 2017 gehouden. Vorig jaar werd een jaartje overgeslagen om het terrein met een oppervlakte van 364 hectare „weer een beetje tot rust te laten komen.” De 36e editie van Glastonbury vindt plaats van 26 tot en met 30 juni traditiegetrouw plaats in het kleine dorpje Pilton, een paar kilometer van de plaats Glastonbury.