’Madonna negeerde symptomen voorafgaand aan ic-opname’

„Ze negeerde een tijdje bepaalde ziektesymptomen omdat ze dacht dat ze wel zouden verdwijnen. En ze wilde geen moment van de repetities missen”, zegt een anonieme muziekbron tegen People. „Ze voelde zich in aanloop naar haar wereldtournee al een tijdje niet 100 procent. Ze is meedogenloos in haar strijd om de beste te zijn en haar fans te imponeren.” De wereldtournee van Madonna zou volgende maand starten in Canada.

Een tweede bron zegt dat Madonna het lange tijd te druk heeft gehad en niet voor zichzelf kon zorgen. „Ze blijft zichzelf gewoon tot het uiterste drijven”, aldus de insider.

Het is nog niet duidelijk wanneer de zangeres nu begint aan haar concertreeks.