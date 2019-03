Laatste zes GoT-afleveringen langste uit serie

HBO-baas Casey Bloys zei eerder al dat de episodes langer zouden worden dan in eerdere seizoenen en deed daarbij een suggestie over uitzendingen van twee uur. Afgelopen zomer kwam hij daar echter op terug en liet hij weten dat de laatste zes delen van de serie toch niet zó lang zullen zijn. De finale van vorig seizoen was tot nu toe de langste aflevering met eveneens 80 minuten speeltijd.

Het afscheid van de megapopulaire fantasyserie start in de VS op 14 april. Ziggo, dat de serie in Nederland uitzendt, volgt op de 15e. Het laatste seizoen van Game Of Thrones bestaat uit slechts zes afleveringen.