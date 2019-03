Dieven halen winkel Heel Holland Bakt-finalist overhoop

„Ik ben zo boos, ik vind het zo ongelooflijk dat het gebeurt”, laat Marjolein weten op Instagram. „Natuurlijk, je weet dat je het risico loopt als je een winkel hebt. Maar we zijn niet eens echt open, we zijn nog volop bezig en er moet nog zoveel gebeuren. Je komt hier ’s ochtends en dan zijn de deuren kapot, is alles overhoop gehaald...”

Gelukkig zijn er geen grote of waardevolle spullen meegenomen, maar de onderneemster benadrukt dat het ’maar wat een rotgevoel geeft’. „En veel gedoe. Maar vooral het gevoel. Mijn plekje waar ik samen met anderen zo hard voor werk, opengebroken en overhoop gehaald. Wat zijn er toch ook waardeloze mensen.”