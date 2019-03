Ali B haalt videoclip offline na aanslagen Nieuw-Zeeland

„Zoals jullie weten is er gisteren een liedje uitgekomen van mijn neefje Oualid en mij”, begint Ali in zijn video vanuit Marokko „Vandaag werden wij opgeschrikt met het verschrikkelijke nieuws over de ongelooflijk laffe aanslag op een moskee in Nieuw-Zeeland. Ik heb net contact gehad met Oualid en we hebben besloten de videoclip offline te halen.”

„Wanneer hij weer online komt, horen jullie nog wel”, vervolgt Ali. „We vragen jullie nu vooral te bidden voor de slachtoffers en nabestaanden. Dank jullie wel voor jullie begrip.”

Ali stond eerder vrijdag ook al stil bij de aanslag. „Terrorism had no religion”, schreef hij in een eerdere post en in een tweede: „Onbeschrijfelijk.” Toch waren er sommige volgers die kritiek op hem uitten onder deze posts omdat hij op de dag van de aanslag zijn liedje uitbracht. Het verwijderen ervan - al staat de clip nog wel op zijn Instagram - levert hem veel respect op. „Respect dat jij denkt aan hun en je liedje verwijdert voor hen.” En: „Jij bent echt een MAN. Respect.”