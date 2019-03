Johnny de Mol: ’Talpa krijgt twee jaar’

„We weten wat ons te doen staat. We weten hoe het spelletje werkt. Als er tussen nu en twee jaar er geen verandering komt, dat het niet beter gaat lopen, dan hoef je dat derde jaar niet eens te doen”, vindt de presentator.

Johnny had naar eigen zeggen ’nee’ kunnen zeggen tegen een overstap van RTL naar Talpa, maar nu ook zijn tante Linda aan boord is, voelt hij dat het kan. „Ja, drie keer is scheepsrecht. Al belooft het nog niet veel goeds met alle pers die erop zit”, zegt hij. Volgens Johnny wordt er in de media te snel geoordeeld over Talpa. „Ik denk dat we het ergste wel hebben gehad en dat we nu in alle rust en stilte kunnen bouwen aan de inhoud, aan de content en aan een positiever beeld”, vervolgt hij. „En dan moeten we kijken of ons die tijd wordt gegund.”