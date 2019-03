Bryan Adams cancelt concert Christchurch

„Uit solidariteit met de slachtoffers van de massamoord in Christchurch gaat ons concert in Hagley Park niet door”, twittert de zanger. Mensen die een kaartje hebben, krijgen hun geld terug.

Bryan Adams is momenteel met het Nieuw-Zeelandse en Australische deel van zijn wereldtournee bezig. Zaterdag heeft hij nog wel een concert in Nelson, ook in Nieuw-Zeeland op het programma staan.

Eerder deze week trad hij al op in Auckland en Wellington. Volgende week vliegt hij naar Australië, waarna Europa aan de beurt is. Op 16 juni speelt Bryan een concert in Rotterdam.