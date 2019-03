Rapper Soulja Boy opgepakt om wapenbezit

Soulja Boy zit momenteel nog in zijn proeftijd vanwege eerdere wapenvondsten. Hij kon worden ingerekend toen hij zijn reclasseringsambtenaar bezocht. De politie had even daarvoor een huiszoekingsbevel geregeld omdat Soulja een vrouw tegen haar wil zou hebben vastgehouden in zijn garage. Tijdens de zoektocht is er in ieder geval munitie aangetroffen.

In de regels van zijn proeftijd staat dat Soulja Boy niemand mag bedreigen en ook geen wapens mag bezitten, ook geen replica’s of speelgoedpistolen. Later vrijdag moet hij voor een rechter verschijnen.