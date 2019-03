James Gunn mag Guardians of the Galaxy 3 toch maken

Gunn werd in juli ontslagen toen jaren oude tweets van de regisseur opdoken waarin hij grappen maakt over pedofilie en verkrachting. Disney handelde daarna snel door Gunn niet langer het derde deel van de populaire filmreeks te laten regisseren omdat ze vonden dat de opmerkingen niet konden in het #MeToo-tijdperk en deze niet in lijn waren met Disney’s gezinsvriendelijke imago.

De beslissing werd over het algemeen met veel onbegrip ontvangen, omdat de tweets oud waren en de regisseur al had aangegeven zijn leven te hebben veranderd. Ook de cast van Guardians Of The Galaxy bleef achter Gunn staan. Gunn schreef en regisseerde ook de eerste twee Guardians-films. Die leverden Disney 773 en 863 miljoen dollar op.

Waarom de beslissing nu is teruggedraaid is niet duidelijk. Volgens Deadline zou al enkele maanden geleden de knoop zijn doorgehakt na gesprekken tussen Disney en coproducent Marvel.