’Lori Loughlin’s dochter bedroog de boel ook al met tv-quiz’

In 2016 deden Olivia en Marissa Rachel, ook een influencer, met zanger Rydel Lynch mee in de tv-show Tap That Awesome App voor een videokanaal dat vorig jaar stopte vanwege de vele flops. Voor het hele live aanwezige publiek werd Marissa tot de winnares uitgeroepen. Maar toen onderbraken studiobazen plotseling de uitzending en bevalen de producers om de laatste paar vragen opnieuw op te nemen.

Vervolgens kregen Marissa en Rydel de opdracht om niet te reageren met de goede antwoorden, zodat Olivia kon reageren. Daarop won zij de prijs, een donatie van 5000 dollar voor het goede doel naar haar keuze. „Zij had al een hele serie antwoorden gegeven. Nu moest Marissa een fout antwoord dat ze eerder gegeven had, nog eens herhalen en werden in de montage haar goede antwoorden eruit geknipt. Het publiek kreeg de opdracht nogmaals te klappen en te juichen, dit keer voor Olivia”, vertelt een bron rond de studio.

„Ik heb niets tegen Olivia, ik heb haar een paar keer ontmoet en ze is erg aardig. Ik weet niet of zij doorhad wat er gebeurde. Maar het leek mij gewoon niet rechtvaardig”, vertelt Marissa nu aan Daily Mail. „Ik had overduidelijk gewonnen.”