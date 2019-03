Fans gaan stuk om bizarre tatoeage Temptation Island-kandidaat

In inkt dan wel te verstaan. De opmerkelijke tatoeage piept onder de opgetrokken pijp van een knalroze korte broek uit. „Ook dit jaar weer bijzondere tatoeages bij de kandidaten van Temptation Island...”, schrijft Kaj.

Velen vinden het onvoorstelbaar. „Dit mág niet echt zijn.” Ook lachen de meesten zich kapot. „Hou op met me.” De foto wordt in korte tijd massaal geliket en door tags aan anderen getoond.

Ook de bijdehante reacties niet van de lucht. „Die heeft gewoon een kinderarmpje op z’n been laten zetten!” En: „Vast meegedaan aan Just tattoo of us.” „Ik zou tegen hem zeggen: Hee pik, bij de volgende even wat beter nadenken hé ! Dit blijft er voor altijd op!” En dan zijn er nog de mannen die elkaar uitdagen ook zo’n plaatje te nemen... „zet deze dan als we Europa ingaan.”