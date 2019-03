Moderne technieken, ouderwetse gezelligheid

André Hazes jr. zet direct de toon met Een beetje verliefd Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Het feest dat André Hazes heet, leeft al zeven jaar voort in de concertreeks Holland Zingt Hazes. Terecht, dit oeuvre is en blijft even onverslijtbaar als onweerstaanbaar, zagen we vrijdag bij de eerste van vier volle avonden in Ziggo Dome.