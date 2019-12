Cha In Ha is deze week overleden op 27-jarige leeftijd Ⓒ Instagram

Dinsdag overleed opnieuw een Zuid-Koreaanse artiest: de derde binnen drie maanden. De doodsoorzaak is nog onbekend, maar het verhaal lijkt verdacht veel op dat van de andere overleden jongeren: levenloos in huis gevonden. Is het toeval dat de ene na de andere artiest in de K-pop-industrie nog voor het dertigste levensjaar overlijdt?