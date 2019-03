Moeder: ’Lotte, als ik het even niet goed doe, geef me een seintje’

Volgens haar kan het zomaar zo zijn dat er mensen komen opdagen in een zogeheten onesie, een huispak uit een stuk. „Lotte was erg van de onesies, die trok ze altijd direct aan als ze thuiskwam. En sommigen zeiden: ’O, kom als Lotte, dan moet het een onesie zijn’. Dus misschien komen er morgen mensen in zo’n pak.”

Eugeniek heeft verder geen idee wat er precies gaat gebeuren, maar is wel in de kerk geweest waar het condoleren gebeurt. „Het ziet er geweldig uit.” Na de tijd zijn er nacho’s, waar Lotte gek op was. „We doen alles met een knipoog naar Lotte toe.”

Toch was het niet gemakkelijk. Emotioneel wordt Eugeniek als ze vertelt hoe zij de make-up van Lotte verzorgde voor het laatste afscheid. „Ik zei: ’Lotte, ik kan je heel goed opmaken, maar jij kon het tien keer beter. Dus zeg, als ik het even niet goed doe, geef me een seintje.’ We doen alles met een lach en een traan.”

In de rouwadventie in De Telegraaf riep de familie ook al op te ’ komen zoals je bent’. „Zo was Lotte. Ze zei altijd: ’neem iedereen zoals ze zijn’.”