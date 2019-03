Sam Smith liet op zijn 12e al vet wegzuigen

„Ik hield veel gewicht vast op mijn borst”, vertelt Sam. Hij legt uit hoe dat het gevolg was van een teveel aan oestrogeen. Het leidde ertoe dat hij zwemles vermijdde, zo erg werd hij ermee gepest. Omdat zijn zelfbeeld extreem slecht werd, besloot zijn moeder hem mee te nemen naar de huisarts. Daarop kreeg hij de kans om vet te laten wegzuigen.

„Op dat moment was ik erg gelukkig met de liposuctie. Maar het veranderde niet echt iets. Ik denk dat het gewicht al in twee weken weer terug was, omdat ik mijn relatie met eten niet had onderzocht. Maar hoe dan ook: een liposuctie op je twaalfde is best een ding.”

Toch had Sam eigenlijk een nog zwaardere operatie op het oog. Als non-binair en queer overwoog hij om van geslacht te wisselen. „Queer, dat is wanneer je je niet identificeert met een bepaald geslacht. Je bent een mix van verschillende dingen”, legt de 26-jarige zanger uit. „Je bent je eigen speciale creatie.” De vrouwelijke kant van de Brit overheerste enige tijd. „Soms zat ik daar dan en vroeg ik me af: ’Wil ik een geslachtsoperatie?’ Het is iets waar ik nog wel eens aan denk, maar ik denk niet dat ik dat ooit zou doen.”