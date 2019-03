Kees Jansma had een minnares

Dat werd vrijdagavond onthuld in 6 inside, die meldde dat Jansma zelf het nieuws bevestigd heeft. Shownieuws vertelt later op de avond dat de presentator de affaire ook aan zijn vrouw, de 25 jaar jongere Petra Bosman en kinderen heeft opgebiecht. Wanneer de affaire plaatsvond, is niet duidelijk en Jansma wil er ook verder niet op ingaan.

Jansma heeft twee zoons met zijn huidige vrouw en kreeg uit een eerder huwelijk ook twee kinderen. Hij is op dit moment bezig met zijn laatste sezioen als televisiepresentator.