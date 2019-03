James Gunn bedankt voor vele steun

„Ik ben iedereen die mij heeft gesteund ontzettend dankbaar. Ik blijf leren en blijf eraan werken om de best mogelijke versie van mijzelf te worden. Ik waardeer de beslissing van Disney enorm”, schrijft James.

Eerder vrijdag werd duidelijk dat Disney James in genade heeft aangenomen nadat hij in juli nog werd ontslagen om een serie oude tweets waarin hij grappen maakte over pedofilie en verkrachting. Het besluit werd destijds met veel onbegrip ontvangen. Velen vonden het te ver gaan om iemand daarvoor de laan uit te sturen. Men reageert nu dan ook met blijdschap op het nieuws dat hij weer is aangenomen.

