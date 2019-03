’Koning Boudewijn had GEHEIME RELATIE met STIEFMOEDER!’

In 1958 brengen koning Leopold (tweede van links), Lilian en Boudewijn een bezoek aan prins Bernhard en koningin Juliana. Ⓒ Hollandse Hoogte

Na het nieuws dat de Belgische KONING ALBERT in cassatie gaat tegen de uitspraak die hem verplichtte DNA af te staan, om zo eindelijk duidelijkheid te krijgen of hij de biologische vader van DELPHINE BOËL is, worden de zuiderburen opgeschrikt door een nieuw schandaal. Alberts broer, de in 1993 overleden KONING BOUDEWIJN, zou in het diepste geheim een relatie hebben gehad met zijn stiefmoeder LILIAN BAELS!