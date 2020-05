Tv-kok Pierre Wind overspoeld met telefoontjes

„Ik heb letterlijk de hele dag aan de telefoon en op de app gezeten”, lacht Wind. „Ik heb rooie oortjes en het duizelt mij. Als ik oproepen heb gemist, bel ik mensen ook echt terug.” De telefoonlijn, 06-14713488, is operationeel tussen 10.00 uur en middernacht. De kok wil de lijn in de lucht houden tot 1 juni, als de horeca weer beperkt hun deuren mogen openen.

„Er zitten echte kookvragen tussen, zoals wat de alternatieven voor bloem of gist zijn als dat niet meer in de winkel te krijgen is”, noemt de Hagenees als voorbeeld. „Maar er belde ook een vrouw die kookadvies wilde om haar man een keer flink te verrassen in deze periode.” Ook meldden zich mensen bij Wind die geen geld meer hebben om eten te kopen. „En ik heb een heel indringend gesprek gehad met een oudere man die al maanden in het Erasmus-ziekenhuis in Rotterdam ligt. Hij is heel enthousiast over de zorg. Maar hij vroeg me wel of ik iets aan de kwaliteit van de warme maaltijden kon doen.”

Gezonde voeding

Wind heeft zich de afgelopen vijftien jaar geprofileerd als ambassadeur van gezonde voeding. Hij pleit al jaren voor kooklessen voor scholieren en is regelmatig te gast in het NPO-programma Zapp live. De kok heeft de afgelopen weken ook een vast item in de show, om kinderen kennis over voeding bij te brengen in deze coronatijd.

Ook zijn eigen rijdende restaurant De Hoftrammm staat al ruim twee maanden in de remise vanwege de coronalockdown. Wind bezorgt wel al een paar weken maaltijden aan huis.