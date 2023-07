Jackass-ster Steve-O opgepakt na gevaarlijke stunt in Londen

De Amerikaanse acteur Steve-O, vooral bekend van de hitserie Jackass, is opgepakt door de politie in Londen. Dit gebeurde nadat de 49-jarige ster van de Tower Bridge in de Britse hoofdstad was gesprongen.