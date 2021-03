BN’ers spreken zich uit tegen verbreding A27 bij Amelisweerd

In de video #StopDeVerbreding dragen meer en minder bekende Utrechters regels voor uit een gedicht van de Utrechtse dichter, cabaretier en columnist Vincent Bijlo. Onder hen zijn Carice van Houten, Barry Atsma, Maarten van Rossem, Jean van de Velde en Joris Linssen. „Met de actie hopen ze Nederland en de politiek wakker te schudden en op de agenda te komen van het politieke debat, zo vlak voor de verkiezingen”, aldus de organisatie.

Maarten van Rossem laat aan De Telegraaf weten dat hij niet lang aarzelde toen hij door de organisatie gevraagd werd zich uit te spreken. Hij noemt het plan van de verbreding ’niet urgent’. „Ik spreek uit eigen ervaring. Ik sta daar zelf ook wel eens in de file, maar dat is hoogstens op de drukste momenten van de dag. Daarna is het weer rustig. De geschiedenis leert bovendien dat als je wegen breder maakt, het probleem even minder wordt, maar binnen vijf jaar weer terug is.” Zelf wandelt Van Rossem inmiddels niet meer in het bos bij het landgoed, maar in vroegere jaren deed hij dat regelmatig met zijn vrouw. „Het is me inmiddels te druk geworden. Maar dat zegt ook wat over het belang van dit oude bos voor de bewoners van Utrecht en omstreken. Het bos wordt frequent gebruikt door wandelaars en fietsers.”

Of de video met de BN’ers ook echt iets zal opleveren? Van Rossem: „Je moet niet te veel hopen op de overheid, dat is wat mij betreft de laatste tijd wel gebleken. En ik denk niet dat Rutte denkt: ’Hey, ik zie die Van Rossem dat zeggen, nu moet ik er toch nog eens over gaan nadenken’.” Maar de tv-persoonlijkheid hoopt met het deelnemen aan de actie dat het ’in elk geval gesignaleerd wordt’.

De A27 aan de oostkant van Utrecht is een druk verkeersknooppunt. De A12 sluit erop aan en er is een vertakking naar de A28. Er staan dagelijks files. In de jaren ’70 leidde de aanleg van de A27 door het landgoed Amelisweerd ook tot protesten en bezettingsacties.