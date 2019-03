Kaartverkoop van Pinkpop begonnen

Woensdag werd de line-up van het festival in Landgraaf gepresenteerd in Amsterdam. Headliners dit jaar zijn Mumford & Sons op zaterdag, The Cure op zondag en Fleetwood Mac op maandag. Ook Armin van Buuren, Bastille, Lenny Kravitz, Jamiroquai, Elbow en Major Lazer staan op het affiche.

De jubileumeditie van Pinkpop vindt plaats van 8 tot en met 10 juni op evenemententerrein Megaland in Landgraaf. De prijzen voor de kaarten blijven gehandhaafd: de officiële prijs voor een weekendkaart voor drie dagen inclusief camping 220 euro en voor een dagkaart 100 euro, beide exclusief servicekosten.