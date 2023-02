Premium Het beste van De Telegraaf

Rapper Donnie nu ook presentator: ’Hier laat ik mij niet door belemmeren’

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Ⓒ William Rutten

Je zingt zo vals dat de ruiten bijna springen, of liefst erger: dat is juist in je voordeel in het programma ’De Nix factor’. Alleen de allerslechtste kandidaten gaan door, met als doel een hit te scoren. Rapper Donnie presenteert. „Weer een heel nieuwe ervaring.”