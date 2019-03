Herman Finkers krijgt aantal vermeldingen in Van Dale

De uitdrukking ’een stoplicht springt op rood, een ander weer op groen, in Almelo is altijd wat te doen’ is al opgenomen in het woordenboek, vertelt de hoofdredacteur. Finkers gebruikte deze zin voor het eerst in zijn theaterprogramma EHBO is mijn lust en mijn leven uit 1985. „Na ruim dertig jaar vind je deze uitdrukking nog steeds veelvuldig terug in de Nederlandse taal”, legt Den Boon uit. „En Almelo heeft het zelf omhelsd als een soort geuzentypering.”

De Twentse komiek gebruikte zeker in zijn vroege programma’s heel veel ironische uitdrukkingen die nog steeds worden gebruikt, zoals ’ik ben mij er eentje’ of ’en weer verlaat een tevreden klant het pand’. „Die combinaties van woorden kwam je voordat Finkers ze gebruikte nooit ergens tegen”, bevestigt Den Boon. Deze uitdrukkingen komen ook in de Van Dale. „Ze worden nog steeds vaak gebruikt, inclusief de ironie die er bij Finkers vanaf druipt. Die knipoog hoort er echt bij. Als je te serieus over jezelf gaat zeggen ’ik ben mij er eentje’ wordt het snel heel pijnlijk.”

Woordenboekwaardig

Een andere bekende uitspraak van Finkers die „zeker woordenboekwaardig is”, is het aforisme ’kalm aan en rap een beetje’. „Deze tref je nog steeds heel vaak aan op vooral sociale media, zonder enige verwijzing naar Finkers”, aldus de hoofdredacteur.

Finkers is niet de eerste cabaretier die een vermelding in de Van Dale krijgt. Den Boon voegde recent ook een aantal uitdrukkingen van onder anderen Paul van Vliet en Paul Haenen toe aan het grote woordenboek der Nederlandse taal.