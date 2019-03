Kees Jansma (71): zijn leven met vrouwen

Sportpresentator Kees Jansma heeft toegegeven opnieuw een scheve schaats te hebben gereden. Ⓒ Hollandse Hoogte

Dat Kees Jansma niet vies is van (jong) vrouwelijk schoon, is in het wereldje allang geen geheim meer. De voetbalpresentator, die onlangs zijn afscheid aankondigde, is inmiddels toe aan zijn derde huwelijk, maar opnieuw beging hij de fout vreemd te gaan. Jansma heeft zijn bedrog thuis inmiddels opgebiecht.