Relatie Veronica Inside-reporter Dennis Schouten voorbij

Zowel Dennis als Laura hebben de breuk op Instagram bekendgemaakt. De 23-jarige Tukker, die bekend werd als brutale verslaggever van Powned, deelde een gebroken hart, terwijl zijn inmiddels ex-vriendin, die naast een gebroken hart, de tekst postte: „Het zijn harde tijden, maar ik ben harder. Het komt wel goed met me.”

Het stel was in februari in de wolken, toen ze hun relatie met hun volgers deelden. Bij een foto van de twee samen, die inmiddels door hen allebei is verwijderd, schreef Dennis met enige zelfspot: „Ze deed zich voor als 18, bleek 17... Toch mijn honingdropje geworden. (Heb de pedopas ontvangen).”