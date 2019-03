Demi Lovato staat stil bij niet gehaalde mijlpaal

De 26-jarige zangeres is dankbaar dat ze ook bij haar terugval kon rekenen op hulp van de Anonieme Alcoholisten (AA) en weet dat terugvallen bij verslavingen horen. „Ik ben niet zes jaar kwijtgeraakt, die ervaring zal ik altijd blijven houden, maar nu voeg ik een nieuwe tijd en ervaring aan mijn reis toe.”

Demi heeft daarnaast een boodschap voor volgers die ook worstelen. „Als je bent teruggevallen en bang bent om opnieuw hulp te zoeken, weet dan dat het mogelijk is om die stap naar herstel te zetten. Als je vandaag in leven bent, dan kun je terugkomen. Je bent het waard.”

De zangeres werd in juli opgenomen in het ziekenhuis na een overdosis. Haar assistente trof haar bewusteloos aan in bed na een lange nacht feesten. Demi was maanden daarvoor teruggevallen.