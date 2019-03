Brian Austin Green verdedigt uitblijven reactie Luke Perry

Green deelde op Instagram het nieuws dat hij deze zomer een podcast gaat opnemen in de Southern California’s Torrance High School, die te zien was in Beverly Hills, 90210. De acteur nodigde fans uit om ook te komen. Dit schoot bij enkele volgers in het verkeerde keelgat. Ze vonden het te snel na de dood van Perry en namen hem kwalijk dat hij niet, zoals andere hoofdrolspelers uit de serie, een bericht over zijn medespeler had geplaatst. „Als het te snel is om te komen naar iets wat bedoeld is als een leuke avond, dan hoef je niet te komen. Iedereen moet elkaars proces respecteren”, zei de acteur tegen een kritische fan.

Wel kreeg Green ook veel bijval van volgers die ingingen op de kritiek van anderen. „Bedankt dat jullie voor me opkomen, maar het is niet nodig”, schreef de acteur.

Perry overleed begin deze maand aan de gevolgen van een beroerte. Op social media werd Perry door velen herdacht, onder anderen door Beverly Hills 90210 collega’s Jason Priestley, Gabrielle Carteris, Tiffani Thiessen en Ian Ziering.

