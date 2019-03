Georgina Verbaan van Tinder gegooid

„Toevoeging aan mijn bio: mag niet op datingapps, van datingapps”, zo schrijft Georgina bij een screenshot, waarop te lezen is dat haar profiel verwijderd is omdat er activiteiten zijn geconstateerd die in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden.

Wat die activiteiten precies zijn, is onduidelijk. Volgens Georgina heeft ze geen mail gehad maar is ze er gewoon af gegooid. Haar volgers denken dat het account misschien verwijderd is, omdat Tinder dacht dat het niet echt de actrice was die erachter zat.

Georgina is sinds een jaar weer vrijgezel, nadat er een einde kwam aan haar relatie met Bram van Leeuwen.