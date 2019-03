Prins Frederik trekt hardloopschoenen aan

Het evenement werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd in vijf steden vanwege de vijftigste verjaardag van kroonprins Frederik. Hij rende zelf ook mee. Ook dit jaar trekt Frederik zijn hardloopschoenen weer aan. Hij begint in Aarhus, waar hij 1 mijl (ruim 1,6 kilometer) rent. Daarna legt Frederik 5 kilometer af in Aalborg en afsluitend nog eens 10 kilometer in Kopenhagen. Een week eerder legt de kroonprins ook al de nodige kilometers af, wanneer hij op de Faeröer-eilanden is.

Net als vorig jaar is iedereen welkom bij de Royal Run in verschillende steden, zowel ervaren als onervaren lopers. „Ik hoop dat veel mensen zich weer willen uitdagen”, zei Frederik eerder, die heel Denemarken weer aan het bewegen wil krijgen. „Vorig jaar was een fantastische dag.”