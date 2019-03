Vierduizend mensen nemen afscheid van Lotte van der Zee

Belangstellenden konden in de kerk een kaarsje aansteken en de nabestaanden condoleren. Daarbij liep de wachttijd op tot anderhalf uur. Ook was er een verkeersregelaar bij het openbare afscheid, om zo alles in goede banen te leiden.

Van der Zee overleed afgelopen week aan een hartstilstand. Ze werd tijdens de besloten dienst herdacht door haar familie, haar vrienden en hockeyteamleden. De helm die ze droeg als keepster bij het hockeyteam en de sjerp die ze won als Miss Teenage Universe omringden de kist. Haar vader, grootvader en twee goede vriendinnen kwamen aan het woord. Tijdens de uitvaartplechtigheid klonk muziek van Marco Borsato, Fleetwood Mac, Katie Melua en Ed Sheeran.