Huwelijk achternicht koningin Elizabeth op de klippen

„Lady Davina en Gary Lewis zijn vorig jaar gescheiden”, aldus Buckingham Palace. Waarom het huwelijk is gestrand, is niet bekendgemaakt. Naar verluidt speelde de verschillende achtergrond van de bruid en bruidegom mee. De in Nieuw-Zeeland geboren Gary was de eerste van Maori-afkomst die met een lid van de Britse koninklijke familie trouwde.

Hoewel Davina enige tijd met Gary in Auckland woonde, zou ze inmiddels weer terug zijn in het Verenigd Koninkrijk. Met haar kinderen Senna Kowhai (8) en Tāne Mahuta (6) zou de 41-jarige Davina in Londen wonen.

Lady Davina is de oudste dochter van prins Richard, de hertog van Gloucester, en zijn vrouw Brigitte. Richard is een neef van koningin Elizabeth. Davina is momenteel dertigste in lijn van troonopvolging.