’Paris Jackson in ziekenhuis na zelfmoordpoging’

Volgens TMZ meldden ambulances zich rond half acht zaterdagochtend lokale tijd bij het huis van Paris in Los Angeles.

Bronnen laten weten dat de documentaire Leaving Neverland er alles mee te maken heeft dat Paris uit het leven zou willen stappen. In de film wordt haar vader beschuldigd van het misbruiken van Wade Robson en James Safechuck in hun jonge jaren. Paris bleef in haar vaders onschuld geloven, maar alle ophef lijkt haar nu toch te veel te zijn geworden.

De nasleep van de documentaire is enorm. Zo maakte Louis Vuitton bekend alle items die gerelateerd zijn aan Michael Jackson uit de collectie te halen. Ook draaien verschillende radiostations zijn muziek niet meer en bant ook Starbucks de muziek van de King of Pop.

Het is niet de eerste keer dat Paris een einde aan haar leven wil maken. Vijf jaar geleden deed ze ook al een poging. Ook is ze altijd open geweest over de depressies waarmee ze kampt. Op dit moment zou de toestand van het 20-jarge meisje stabiel zijn, zo meldt TMZ.