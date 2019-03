Jan Smeets is nog niet klaar met Pinkpop

Jan Smeets had nooit verwacht dat zijn Pinkpop, dat sinds 1970 onafgebroken wordt georganiseerd, de 50e verjaardag zou halen. „Natuurlijk niet. Een halve eeuw! Nee, dat had ik nooit verwacht”, zegt de 74-jarige Smeets voor de camera van het ANP. „Hoewel, bij de tiende editie in 1979 zeiden mensen al ’dit ga je nog lang volhouden’.”

Sinds 1990 staat Pinkpop in het Groot Guinness Book Of Records als het oudste onafgebroken georganiseerde popfestival. De eerste editie vond plaats op 18 mei 1970 in Geleen, waar Pinkpop zeventien keer plaatsvond. In 1987 werd eenmalig uitgeweken naar Baarlo. Vanaf 1988 wordt Pinkpop gehouden op evenemententerrein Megaland in de gemeente Landgraaf.

Speciale vergunning

Een van de hoogtepunten dit jaar wordt Fleetwood Mac. Het wordt de tweede keer dat de Brits-Amerikaanse band op Pinkpop staat. In 1971 gaf de band, die later bekend werd van nummers als Go Your Own Way, Dreams en Chain, een optreden tijdens de tweede editie van het festival. Smeets: „Een enorm verschil met toen is de prijs. Ik heb ze toen gecontracteerd voor 2000 Engelse ponden. We moesten destijds nog een werkvergunning voor de band regelen, dat was een heel gedoe.”

Het festivalterrein gaat dit jaar op vrijdagavond al open. „Zodat iedereen al kan komen feesten voordat we beginnen”, zegt Smeets. En hij kondigt nog meer nieuws aan. „We beginnen dit jaar op zaterdag en zondag eerder dan voorheen. En op zondag draait afsluiter Armin van Buuren tot half twee ’s nachts, dat is toch wel de verrassing van het festival. Daar hebben we een speciale vergunning voor gekregen. En de Pinkpoptent hebben we ingeruild voor een paviljoen. Dat is ook iets heel speciaals.”

Sowieso nog tien jaar door

Jan Smeets ziet de toekomst voor Pinkpop zonnig in. Op de vraag hoelang Pinkpop nog bestaat, zegt Smeets dat hij sowieso nog graag tien jaar doorgaat. „Ik zou Bob Dylan nog graag willen strikken, maar vooral Neil Young. Dat is echt een vent die de wereld wil veranderen. Dat moeten we hebben.”

De jubileumeditie van Pinkpop vindt plaats van 8 tot en met 10 juni.