Klimmer én filmheld Honnold is het liefst alleen

De 33-jarige Honnold staat bekend als een van de meest talentvolle bergbeklimmers van zijn generatie. Hij bedwong ’free solo’, dus zonder veiligheidskabels, diverse beruchte bergen zoals El Capitan in Yosemite National Park in de Verenigde Staten. Voor de film draaide regisseur Jimmy Chin onder meer op locatie terwijl Honnold bezig was met klimmen.

De Amerikaanse klimmer is nog steeds niet gewend aan het partyleven waar hij zichzelf in heeft ondergedompeld de afgelopen weken. „Het blijft heel raar om mij aan te passen aan deze manier van leven”, stelt hij. „Ik ben geen feestbeest; ik zit niet voor niets het liefste in mijn eentje op een berg. Deze tijdelijke achtbaan waar ik door deze film in ben beland, is een heel bijzondere ervaring.” Nette kleren leent hij van zijn goede vriend en medeklimmer, acteur Jared Leto. „Maar als ik eerlijk ben is al dat gedoe echt niets voor mij. Ik snap niet hoe acteurs dat volhouden; de promotie, de interviews, de premières. Ik denk vooral: waarom zit ik nu niet op een berg?”

Natuur

De sporter werd geboren in Sacramento, Californië en begon al op de kleuterschool te klimmen - de natuur lokte hem al van jongs af aan. „Ik was geen slechte klimmer, ik had wel een zekere aanleg”, vertelt hij. „Maar er waren kinderen die veel sterker dan ik waren. Die een veel betere lichaamsbouw hadden dan ik om te klimmen. Ik ben vooral door veel te trainen zo goed geworden als ik nu ben.” De rust en de eenzaamheid van de bergen trok hem aan; hij begon nog met een studie civiele techniek, maar verliet de universiteit na twee jaar. Honnold ging in de natuur leven in een oud busje van zijn moeder en specialiseerde zich verder in ’free climbing’.

„Ik trok naar de plekken waar ik mij goed voelde”, vertelt de filmster. „Ik deed waar ik zin in had, zonder andere mensen daar mee lastig te vallen. Luxe en veel bezittingen zijn niet wat mij gelukkig maakt; alles wat ik écht nodig heb, paste in dat busje.” Die filosofie heeft de afgelopen jaren, met alle klimaatproblemen, aan populariteit gewonnen; via de Honnold Foundation verspreidt hij het ’geloof’ van een duurzaam leven en een minimale ecologische voetafdruk. Hij is bovendien vegetariër en drinkt geen koffie of alcohol. „Ik ben eigenlijk een mormoon, zonder al dat gedoe met God”, is een uitspraak waar die hij regelmatig doet. Pas in 2017 kocht de klimmer een klein appartementje in Las Vegas.

Toen regisseur Jimmy Chin hem benaderde voor een documentaire, was er weinig twijfel. „De meeste makers waren goede vrienden van mij, dat maakte de keuze eenvoudig”, legt hij uit. „Met veel van hen had ik ook al eens geklommen, dus het voelde niet vreemd dat zij ook op de berg aanwezig waren.” De klimmer bemoeide zich, ook op de berg, niet met de crew. „Ik wilde me ook niet met het filmen bemoeien; zolang ik mijn ding kon doen, vond ik het allemaal best. Ik mocht mij niet met de montage bemoeien, maar dat wilde ik ook helemaal niet. Ik vertrouwde erop dat ze een goed beeld van mij en de sport zouden geven.”