Nieuwe show van Kwis-duo trekt miljoen kijkers

Jeroen Woe en Niels van der Laan Ⓒ ANP

Ruim een miljoen mensen stemden zaterdagavond af op de eerste aflevering van Even tot hier. Het satirische programma van De Kwis-presentatoren Niels van der Laan en Jeroen Woe was daarmee de zesde best bekeken show van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.