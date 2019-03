William feest met rugbyers Wales

Ⓒ Hollandse Hoogte

Prins William heeft zaterdag in Cardiff feest kunnen vieren met de rugbyers van Wales. Die verzekerden zich voor het eerst in zes jaar van de eindzege in het zogenoemde zeslandentoernooi. Wales deed dat door in het Millennium stadion titelhouder Ierland met 25-7 overtuigend te verslaan. De Welshmen behaalden tevens de 'grand slam': alle wedstrijden in de 'Six Nations' werden gewonnen.