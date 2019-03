Love Island-deelnemer Mike Thalassitis (26) overleden

Het is nog onduidelijk wanneer Mike Thalassitis precies is overleden, maar het nieuws kwam zaterdag naar buiten. De Love Island-deelnemer werd in een bebost gebied vlakbij zijn huis in Essex gevonden. De familie van Thalassitis heeft nog geen officiële verklaring gegeven.

Volgens The Sun was Thalassitis de laatste dagen voor zijn dood erg bedroefd om het overlijden van zijn oma. „Hij was in rouw om het verlies van zijn oma. Ze was 94 en hij was bij haar ingetrokken, omdat ze een fulltime verzorger nodig had. Hij verzekerde me dat hij in orde was en keek uit naar de opening van zijn winkel. Hij had zo’n mooie toekomst voor zich.”

„Mike was niet de jongen die je kent van Love Island. Hij was juist zachtaardig en gevoelig, kwetsbaar en wanhopig op zoek naar ware liefde.” Andere bronnen melden dat de realityster ook aan het rouwen was om het overlijden van een goede vriend op kerstavond.

Twitter stroomde vol met geschokte reacties van fans, vrienden en collega’s.