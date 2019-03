’Kinderen David Beckham vreesden reactie vader’

Victoria vertelt aan de Financial Times dat haar kinderen, Brooklyn (20), Romeo (16) en Cruz (14) erg bang waren dat ze hun vader zouden teleurstellen, omdat zij niet wilden voetballen. „Alle drie de jongen hadden een contract bij Arsenal. Brooklyn was de eerste die zei dat hij niet meer wilde spelen. Daarna besloot ook Romeo dat hij niet meer wilde voetballen.”

Vooral haar middelste vond het erg lastig zich uit te spreken. „Ik herinner me nog dat hij in bad zat en erg van streek was. „Ik wil papa niet teleurstellen’, zei hij me toen. Ik heb hem toen uitgelegd dat papa alleen maar wil dat hij gelukkig is. Tegenwoordig speelt hij dus tennis. Iedere dag.”

David heeft eerder al eens toegegeven dat hij het erg lastig vonden dat zijn zoons waren gestopt met voetbal. Hij hoopt nu dan ook dat dochter Harper wel doorgaat. „Harper speelt iedere zondag en is er gek op. De jongens zijn gestopt en dat is echt verdrietig. Ze hebben zo veel talent, maar nu is het aan Harper. Ik word er erg enthousiast van als ik haar zie spelen, dus ik moet soms wel nadenken over welke rol ik aanneem als ik langs de lijn sta. Gedraag ik me als ambassadeur van UNICEF of als haar vader.”