Meghan plant tweede babyshower

In februari werd Meghan al overladen met bloemen en cadeaus op haar uitbundige babyshower in New York. De vrouw van prins Harry zou echter bezig zijn met nog een shower! Dit keer voor een klein gezelschap op Buckingham Palace.

Bekijk ook: Dit kostte de babyshower van Meghan

„Doria (Meghans moeder, red.) komt naar een babyshower hier. Het wordt een klein clubje van zo’n vijf of zes mensen”, vertelt een bron aan Mail on Sunday. Een paar van haar beste vrienden, onder wie ook Victoria Beckham, zijn uitgenodigd.

De hertogin zou eigenlijk van plan zijn geweest het feestje op Frogmore Cottage te houden. Door de verbouwing van haar toekomstige stulpje, moest ze voor de babyshower toch uitwijken naar Buckingham Palace.

Bekijk ook: Koningin Elizabeth keurt splitsing William en Harry goed