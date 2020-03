Officiële viering verjaardag koningin Elizabeth geschrapt

Ⓒ Getty Images

De officiële viering van de verjaardag van koningin Elizabeth, het zogeheten Trooping the Colour, gaat dit jaar niet door in de traditionele vorm. Vanwege de uitbraak van het coronavirus wordt er een streep gezet door de parade en de daaropvolgende balkonscène op 13 juni, meldt Buckingham Palace. Er worden nog enkele andere opties overwogen, zo staat in een verklaring van het hof.