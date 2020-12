‘Linda de Mol moet zich niet laten misbruiken’

Luister de nieuwe ’Cultuur en Mediapodcast’ hier, hieronder of via Spotify, Apple Podcasts en iedere andere podcast app.

Verder gaat het in de podcast over de bom die Warner Bros legt onder de filmindustrie, door komend jaar alle films direct op streamingplatform HBO Max uit te brengen. Filmjournalist Marco Weijers legt uit waarom dit een desastreuze zet is. En het nieuwe programma Crime Desk moet de climax worden van RTL op het gebied van misdaad. Volgens Rob Goossens zegt het veel over de beoogde richting van jongerenzender RTL5.