Cara Delevingne nog altijd onzeker

„Soms voel ik me echt de meest onhandige persoon ter wereld door mijn lichaam en huid. En soms voel ik me juist veel te zelfverzekerd. Ik denk dat het een constante reis is”, vertelt Cara aan Elle.

De actrice zegt ook niet altijd een goede relatie met make-up te hebben gehad. „Ik begreep niet zo goed waar het voor was, waarom het zo’n geweldig product is. Ik zag het meer als iets om je achter te verstoppen, of om je als iemand anders voor te kunnen doen in plaats van dat je het gebruikt om juist van je schoonheid te genieten.”

Cara staat bekend om haar opvallende kledingkeuzes, maar de schoonheid wil niet gedefnieerd worden door haar uiterlijk. „Wat je draagt, zegt niets over wie of wat je bent. Ik blijf wie ik ben. Ik dacht dat een roze jurk ervoor zou zorgen dat ik een meisjesachtig meisje zou worden. Dat is niet waar. Ik kan een roze jurk dragen, lang haar hebben en nog steeds niet meisjesachtig zijn.”