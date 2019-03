R. Kelly: ’Ik had géén seks met mijn schoonmoeder!’

Lisa van Allen, die R. Kelly er in de documentaire Surving R. Kelly van beschuldigt dat hij haar zou hebben misbruikt, zegt dat de zanger haar zou hebben gezegd dat hij en Aaliyahs moeder, Diane Haughton, verschillende keren seks hebben gehad. Volgens Van Allen zou hij, toen hij in de jaren negentig bij Aaliyah woonde, steeds naar haar moeder sluipen zodra Aaliyah in slaap was gevallen.

Bronnen rondom R. Kelly laten aan TMZ weten dat er niets van dit verhaal klopt. Volgens hen ontkent Kelly iedere vorm van seksueel contact met Diane en was hun relatie puur vriendschappelijk. Van Allen zou dit verhaal volgens hem verzonnen hebben om zijn naam te besmeuren en zelf in de spotlight te komen staan.

R. Kelly trouwde in 1994 met de vijftienjarige Aaliyah. Zijn advocaat zegt dat de zangeres over haar leeftijd had gelogen en Kelly dus niet op de hoogte was van haar leeftijd.